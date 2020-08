Covid-19: Rúben Semedo testa positivo e deve falhar final da Taça da Grécia

O defesa central português Rúben Semedo está infetado com covid-19 e falhou esta sexta-feira o treino da equipa de futebol do Olympiacos, que prepara a final da Taça da Grécia, marcada para dia 30.

O campeão grego deu conta da ausência de Ruben Semedo do treino da formação comandada por Pedro Martins, que conta ainda com os portugueses José Sá e Cafu e com o angolano Bruno Gaspar.

O Olympiacos vai disputar a final da Taça da Grécia no próximo dia 30, frente ao AEK Atenas, no qual alinham os lusos Hélder Lopes, Paulinho, André Simões e Nelson Oliveira.