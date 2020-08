Covid-19: Vários países europeus com novos recordes diários

As autoridades de saúde espanholas admitem a gravidade da situação do país, assim como as autoridades francesas, que têm assistido a um aumento de casos de covid-19.

Espanha registou nas duas últimas semanas 142 casos por 100 mil habitantes, um número muito superior à media europeia. O país está a fazer cerca de 60 mil testes por dia e detetam-se mais assintomáticos, mas o número de mortes também está a aumentar.