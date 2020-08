Covid-19: Mais de 800 mil mortos em todo o mundo 

Em todo o mundo, há registo de quase 7 milhões de casos ativos de Covid-19 e mais de 800 mil mortos.

Os EUA continuam a ser o país mais atingido pela pandemia, com cerca de 180 mil mortos e mais de 5 milhões de casos. O balanço trágico levou centenas de pessoas às ruas de Nova Iorque, numa marcha que serviu para homenagear as vítimas e denunciar a ação do Governo norte-americano.

A Coreia do Sul está em alerta máximo. O pais habituado a registar menos de 20 casos por dia detetou, na última semana, centenas de novas infeções. Perante o aumento dos contágios, as autoridades decidiram alargar a todo o país as medidas que já tinham sido aplicadas na capital Seul.