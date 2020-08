EUA continuam a ser o país com mais mortes por Covid-19

Os Estados Unidos continuam a ser o país com mais mortos e na Florida há agora uma nova ameaça para mais de 800 mil pessoas.

Em junho o país instituiu uma lei para evitar despejos em tempo de pandemia. A moratória terminou em julho, mas alguns estados prolongaram a medida por mais um mês, como a Flórida, que agora enfrenta uma nova crise com 800 mil pessoas em risco de ficarem sem casa.

A Índia está há 18 dias com o maior aumento de novos contágios por Covid-19 do mundo. Conta agora com quase três milhões de infetados, à medida que a doença alastra ao sul do país.