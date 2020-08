Itália regista mais de mil casos diários de Covid-19

Itália continua a registar um aumento de contágios do novo coronavírus com 1.071 novos casos confirmados nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde.

O país ultrapassou a barreira das mil infeções diárias pela primeira vez desde maio, quando o Governo facilitou as rígidas medidas de confinamento.

Itália é um dos países mais atingidos da Europa e, conseguiu conter o surto após um pico de mortes e de casos entre março e abril. No entanto, houve um aumento constante nas infeções no último mês.

Os especialistas culpam os convívios e vida noturna.

A última vez que o país registou um número mais alto foi no dia 12 de maio, com 1.402 casos, seis dias antes dos restaurantes, bares e lojas reabrirem, após um bloqueio de 10 semanas.

Vários países europeus com novos recordes diários