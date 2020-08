A aventura de dois portugueses retidos na Austrália desde o início da pandemia 

Dois portugueses, Francisco e Afonso, foram em setembro de 2019 para Melbourne, na Austrália, para viajarem e trabalharem, mas a pandemia de Covid-19 impediu-os de continuar a aventura.

Em março, estavam em Melbourne quando houve um aumento exponencial do número de casos positivos do novo coronavírus.

Viram os bares e restaurantes a fechar e, para não voltarem para Portugal mais cedo, acabaram por trabalhar num hospital da cidade - nos cuidados intensivos, área que lhes era totalmente desconhecida.

Os portugueses viviam num bairro que entrou em confinamento, o que os levou a passar os tempos livres dentro de casa, em vez de conhecerem a Austrália como estava inicialmente planeado.

Têm esperança no futuro e desejam conseguir partir em aventura já no início do próximo ano.