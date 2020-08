Contagem decrescente para o novo ano letivo

As aulas começam entre 14 e 17 de setembro e as primeiras cinco semanas vão servir para recuperar matéria que possa ter ficado perdida com o ensino à distância no final do ano letivo passado.

Para já, as escolas estão a preparar-se para o novo ano letivo, com uso obrigatório de máscara e, em alguns casos, aulas por turnos.

A estratégia passa por manter as turmas sempre nas mesmas salas, garantir que todos usam máscara, ter álcool gel em todas os espaços e criar corredores de circulação.

