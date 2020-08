Usain Bolt terá sido infetado com o novo coronavírus

O homem mais rápido do mundo, Usain Bolt, terá sido infetado pelo novo coronavírus, avançou esta segunda-feira a Nationwide90FM, uma das principais rádios noticiosas da Jamaica.

O ex-atleta realizou o teste à Covid-19 "há poucos dias", e soube "ontem" o resultado, que terá sido positivo.

Segundo a estação de rádio, ainda não se sabe se Bolt tem sintomas associados à doença.

As autoridades sanitárias estão especialmente preocupadas, porque o atleta esteve numa festa surpresa relacionada com o seu aniversário, onde estiveram presentes algumas das maiores figuras do desporto jamaicano, entre elas Raheem Sterlin, jogador do Manchester City, e Leon Bailey, do Bayer Leverkusen.