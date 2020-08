Implementação de turnos, valorização intervalo da manhã, redução do número de alunos por turma e estudantes em mesas individuais, são algumas das medidas adotadas pelas escolas na preparação ao regresso às aulas.

A três semanas do início do ano letivo os planos de funcionamento estão a ser concluídos, no entanto os diretores dos estabelecimentos de ensino público alertam para a dificuldade de garantir condições adequadas de distanciamento.

