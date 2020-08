Espanha com 2.415 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Espanha diagnosticou 2.415 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, dos quais um terço (768) foram verificados na Comunidade de Madrid, divulgou hoje o Ministério da Saúde espanhol.

Segundo as autoridades sanitárias espanholas, o número de contágios adicionado hoje ao total desde o início da pandemia é de 7.117, número que integra registos ocorridos nos últimos dias, cuja comunicação pelas administrações regionais de saúde é feita em dias não coincidentes.

No total, e desde o início da crise da pandemia da doença Covid-19, Espanha regista 412.553 casos de infeção.

Nos últimos sete dias, o país registou 116 vítimas mortais relacionadas com a doença Covid-19 (com testes de diagnóstico positivos), um aumento face aos 96 óbitos divulgados na segunda-feira pelo Ministério da Saúde.

Em termos globais, e segundo as estatísticas oficiais, Espanha já contabiliza 28.924 mortes desde o início da crise pandémica.

Nas últimas 24 horas, 285 doentes foram admitidos em hospitais da zona de Madrid, capital do país, um aumento quando comparado com os 192 que foram contabilizados no dia anterior.

De acordo com os números mais recentes, a região da Andaluzia, outra das zonas mais afetadas do país, contabilizou, nas últimas 24 horas, 257 novas infeções pelo novo coronavírus e 70 internamentos.

A nível nacional, um total de 903 pacientes entraram nos hospitais espanhóis nas últimas 24 horas.

Atualmente, 5,3% das camas hospitalares em Espanha estão ocupadas por doentes com Covid-19, ou seja, 5.688 pessoas.