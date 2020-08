Fundos europeus para financiar lay-off. "Para que serve? Para aliviar o peso na dívida pública"

A Comissão Europeia propôs esta segunda-feira a concessão de um apoio de 5,9 mil milhões de euros a Portugal no quadro do 'SURE', instrumento para ajudar os Estados-membros a preservar postos de trabalho durante a pandemia de covid-19.

Depois de, na segunda-feira, ter proposto ao Conselho um pacote de apoios no montante global de 81,4 mil milhões de euros para 15 países, indicando na altura que ainda estava a analisar um pedido formal das autoridades portuguesas, o executivo comunitário propõe então "incluir Portugal e disponibilizar um total de 87,3 mil milhões de euros de apoio financeiro do 'SURE' a 16 Estados-membros".

José Gomes Ferreira explica que o valor já foi gasto. Que desde março "foi necessário desencadear todos os mecanismos para apoiar quem estava a perder o rendimento e os Estados já avançaram com esse dinheiro".

"Esse dinheiro já foi gasto, já entrou nas contas públicas, só que depois é compensado com dinheiro mais barato, por assim dizer, que vem da União Europeia."

José Gomes Ferreira realça também que "este dinheiro não é dado", o "défice do Estado continua lá".