Presidente da União das Misericórdias acusa médicos de não prestarem auxílio em lar do Barreiro

A provedora da Santa Casa da Misericórdia confirmou a recusa na prestação de auxílio médico no lar da Santa Casa do Barreiro, acrescentando que o Diretor do Agrupamento de Centros de Saúde do Barreiro recebeu cartas de todos os Centros de Saúde a recusar prestar auxilio nos lares.

A denuncia foi feita pelo presidente da União das Misericórdias, Manuel Lemos que fez um apelo à Ordem dos Médicos.

O diretor do Agrupamento de Centros de Saúde do Barreiro desmente a acusação e esclarece que os idosos estavam assintomáticos, e que por esse motivo não era necessário reforçar a assistência médica.