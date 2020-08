Covid-19 em Santarém. Hospital reorganiza escalas e contrata profissionais

O hospital de Santarém ficou sem 10 médicos de medicina interna depois de uma das profissionais de saúde testar positivo ao coronavírus, obrigando os restantes nove colegas a cumprir isolamento profilático.

O hospital viu-se, por isso, obrigado a reformular escalas e a contratar prestadores de serviço, para colmatar as falhas nos serviços.

Hospital garante condições de segurança

À SIC a presidente do Conselho de Administração do Hospital, Ana Infante, garante que continuam garantidas as condições de segurança em Santarém.

Ana Infante admite que a infeção possa ter ocorrido fora do hospital, mas sublinhou que as eventuais cadeias de contágio estão a ser averiguadas pelas Autoridades de Saúde.

Detetado surto de Covid-19 em lar na Póvoa de Santarém

Catorze dos 24 utentes do lar da Póvoa de Santarém com covid-19 foram transferidos para o Hospital de Santarém por apresentarem sintomas, 10 assintomáticos permanecem na instituição e os 36 que testaram negativo foram levados para outro local.

A médica que dá consultas no lar e que poderá estar na origem do surto trabalha igualmente no Hospital Distrital de Santarém.

