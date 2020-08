Detetados os primeiros casos de transmissão local na Faixa de Gaza

Na Faixa de Gaza, foram detetados os primeiros casos de transmissão local e foi registada a primeira vítima mortal, um homem de 61 anos.

O território registou desde março mais de 100 casos, mas todos importados. As 15 infeções comunitárias, agora diganosticadas, aumentam a preocupação das autoridades sanitárias de Gaza, onde vivem cerca de dois milhões de palestinianos, pela falta de cuidados médicos e condições, e quando se adensa a tensão entre o Hamas e Israel.

Já a Índia ultrapassaou os 3 milhões e 200 mil casos e o Brasil mantém-se como o segundo país do mundo mais afetado pela pandemia. O filho mais velho do Presidente está infetado com Covid-19.

Na Coreia do Sul, os médicos estão num protesto de três dias por melhores condições de trabalho. Mas o aumento de casos no país, sobretudo na capital, levou o Governo a mandar os médicos de volta ao serviço nos hospitais de Seul.

O Chile está entre os cinco países da América Latina mais afetados pelo novo coronavírus. Já ultrapassou a bareira dos 400 mil casos e é dos países com maior taxa de mortalidade pela Covid-19 por um milhão de habitantes.