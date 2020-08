Feira do Livro de Lisboa com aumento da oferta editorial 

A Feira do Livro regressa ao Parque Eduardo VII, em Lisboa, esta quinta-feira. Será uma oportunidade para o setor livreiro recuperar da crise provocada pela pandemia da Covid-19.

Em ano de pandemia, a oferta editorial cresce: são 310 pavilhões e mais de 100 participantes.

A feira foi adaptada para cumprir as normas de segurança para a covid-19. O recinto terá lotação máxima de 3.300 pessoas em simultâneo e as entradas serão controladas pela organização. Os visitantes terão de usar máscara e de higienizar as mãos e haverá mais espaço de circulação.

As habituais atividades promovidas pelas editoras vão ocorrer em quatro auditórios específicos para os eventos. Terão lugares sentados, número limitado de participantes e será necessária pré-inscrição. Nos espaços das editoras, apenas existirão as sessões de autógrafos, também elas com o cumprimento de regras específicas para garantir o distanciamento social.

Três meses depois do previsto, a Feira do Livro regressa ao Parque Eduardo VII, em Lisboa, até 13 de setembro.