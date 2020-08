Ordem dos Médicos acusa Costa de não ser fiel à reunião de ontem

O bastonário da Ordem dos Médicos diz que o primeiro-Ministro não foi fiel ao que foi discutido na reunião de terça-feira.

Numa carta enviada aos médicos, Miguel Guimarães acusa António Costa de ter um discurso público diferente do privado.

Esclarece que nas declarações aos jornalistas depois da reunião, o primeiro-Ministro manifestou o "enorme apreço e consideração" pelos médicos, mas não pediu desculpas pelas declarações em off ao jornal Expresso.

"O próprio Primeiro-Ministro reconheceu que as palavras proferidas na entrevista eram contraditórias com o seu pensamento sobre os médicos. No entanto, após a reunião, na conferência de imprensa conjunta, quando o Primeiro-Ministro, em declarações aos jornalistas, manifestou publicamente o seu apreço e consideração pelos médicos portugueses, não relevou a mensagem de retratamento da mesma forma enfática que aconteceu na reunião."