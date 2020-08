As novas regras de funcionamento dos refeitórios escolares 

Na contagem decrescente para a o início do novo ano letivo, as escolas definem os planos para o funcionamento dos refeitórios. Horários alargados e refeições em take away são algumas das estratégias para diminuir o risco de contágio durante a pandemia.

Os planos para o regresso às aulas estão ainda a ser ultimados por todo o país.

A Ordem dos Nutricionistas já elaborou um guia orientador para a alimentação escolar durante a pandemia. Aconselha medidas como o alargamento do período de almoço e distribuição dos alunos por diferentes horários. No caso do take away, lembra que é importante que as refeições continuem a ser completas e equilibradas.

A ordem sublinha que agora, e mais do que nunca, é importante assegurar uma estratégia adequada para a alimentação das crianças e jovens.

O Ministério da Educação vai reforçar a equipa de nutricionistas nas escolas com mais 15 profissionais no próximo ano letivo.