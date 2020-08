Campeonato alemão não vai ter público nos estádios em 2020

A Alemanha prepara-se para endurecer as restrições face à propagação da pandemia da Covid-19 no país.

Multas de pelo menos 50 euros para quem não usar máscara nos locais obrigatórios, estádios de futebol, espaços culturais, festivais ou feiras sem público até ao final do ano e mais fiscalização policial são algumas das medidas.

Será elaborado um plano com os 16 governos regionais, sendo que haverá exceções para as regiões onde a taxa de de infeção for mais baixa, mas os ajuntamento com mais de 25 pessoas continuam interditos.

Nas últimas 24 horas foram registados 1.500 casos de infeção e 5 mortes por Covid-19 no país. Desde o início da pandemia a Alemanha já registou quase 238 mil casos e 9.352 mortes por Covid-19.