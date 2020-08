Cinco novos casos de Covid-19 identificados nas prisões portuguesas

Um recluso, que tinha entrado há pouco tempo na prisão, saiu da quarentena sem resultado do teste, mas os serviços prisionais já reconheceram a falha.

O recluso, depois de ter entrado na prisão de Lisboa, cumpriu a quarentena obrigatória na chamada ala "F". Mas a infeção só terá sido confirmada já depois de concluído o período de isolamento.

Contactada pela SIC, a Direção-Geral dos Serviços Prisionais admite ter havido um lapso interno ao retirar o recluso da quarentena antes de conhecido o resultado do teste, mas garante que o homem infetado esteve poucos minutos fora do isolamento e em contacto com poucas pessoas.

Os eventuais contactos de risco já foram entretanto identificados e poderão ser testados nos próximos dias.

Os cinco reclusos já foram transferidos para o Hospital Prisional de Caxias, onde o número de camas livres é cada vez menor.