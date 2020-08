Covid-19. Unidade de Saúde Familiar encerrada na Lousã após infeção de um profissional

Uma profissional da Unidade de Saúde Familiar (USF) Trevim Sol, na Lousã, está infetada pelo vírus da covid-19, o que obrigou ao encerramento deste serviço, confirmou esta quinta-feira a Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro.

Num aviso aos utentes afixado no átrio do edifício, a USF Trevim Sol, coordenada pela médica Marília Pereira, comunica que "suspende a sua atividade assistencial, de 26 a 31 de agosto de 2020, por motivos de higienização das instalações".

Numa nota enviada à agência Lusa, a ARS do Centro refere a existência de "um caso de covid-19 num profissional de saúde" da USF Trevim Sol, indicando que a situação foi confirmada pela Autoridade de Saúde do Pinhal Interior Norte.

Já a USF Serra da Lousã, no primeiro andar do mesmo edifício, mas "com um circuito de acesso distinto, encontra-se a funcionar normalmente, sem prejuízo de vigilância pela autoridade de saúde", segundo o mesmo organismo do Ministério da Saúde.

"A atividade da USF, que se encontra instalada no Centro de Saúde da Lousã, está temporariamente suspensa por motivos de precaução, estando a autoridade de saúde a proceder às necessárias diligências, designadamente à testagem de contactos", acrescenta.

Por sua vez, a USF Serra da Lousã, "que partilha o mesmo edifício com um circuito de acesso distinto, encontra-se a funcionar normalmente, sem prejuízo de vigilância pela autoridade de saúde".

No sábado, segundo o comunicado, será realizada a desinfeção do Centro de Saúde.

A USF Trevim Sol vai manter-se "sem a consulta de atendimento permanente a funcionar, podendo os utentes recorrer ao Serviço de Atendimento Básico (SUB) do Centro de Saúde de Arganil", segundo a ARS do Centro.

"No domingo, dia 30, esta consulta voltará a funcionar", informa, indicando ainda que "a autoridade de saúde prevê que a USF Trevim Sol retome a sua atividade normal de acordo com as normas e orientações da Direção-Geral da Saúde na segunda-feira".

Também a Câmara da Lousã divulgou esta quinta-feira uma nota a informar que a USF foi "encerrada até novas indicações" depois de "um profissional ter testado positivo para covid-19".

"Todos os profissionais desta unidade foram já testados, estando a aguardar-se os resultados", adianta.

A autarquia confirma que a USF Serra da Lousã "encontra-se a funcionar normalmente, assegurando ainda alguns serviços essenciais da USF Trevim Sol, como tratamentos pré-agendados e consulta aguda".