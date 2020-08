Portugal em situação de contingência a partir de 15 de setembro 

O Governo anunciou esta quinta-feira que, a partir de 15 de setembro, todo o país vai entrar em situação de contingência, face à pandemia do novo coronavírus.

A medida foi anunciada pela ministra de Estado e da Presidência, após o Conselho de Ministros. Na conferência de imprensa, Mariana Vieira da Silva esclareceu também que a região de Lisboa e Vale do Tejo vai permanecer até lá em situação de contingência.

"Os números do último dia e aquilo que sabemos dos números de hoje mostram um aumento do número de casos e, por isso, apesar desta tendência decrescente na região de Lisboa e Vale do Tejo e da tendência relativamente constante ao longo da última quinzena, o Governo considera que aquilo que deve é continuar exatamente com as mesmas medidas que existiam até aqui na próxima quinzena", afirmou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

A ministra explicou que o Executivo vai alargar o alerta para contingência para preparar o regresso às aulas e aos postos de trabalho. A partir de 15 de setembro, o país entra em situação de contingência com "um conjunto de medidas para preparar o outono e o inverno".

As medidas serão apresentadas a 7 de setembro, dia em que as reuniões no Infarmed vão ser retomadas.

Neste momento, o resto do país está em estado de alerta, ao contrário da região de Lisboa e Vale do Tejo que se mantém em contingência com regras mais apertadas.