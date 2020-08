Uso de máscara obrigatório nas escolas do Reino Unido

No Reino Unido, o ano letivo está a arrancar e o uso de máscara vai ser obrigatório para milhares de alunos do secundário.

O Ministério da Saúde britânico anunciou esta quinta-feira que foram registadas 1.522 novas infeções com a Covid-19 nas últimas 24 horas, cerca de 500 a mais do que no dia anterior, e morreram mais 12 pessoas.

De acordo com os dados publicados esta quinta-feira, desde o início da pandemia foram identificados por teste 330.368 casos de infeção no Reino Unido e 41.477 mortes de pessoas 28 dias após um teste positivo.

Na quarta-feira tinham sido registados 16 mortes e 1.048 novas infeções.