CDS considera orientações da DGS para a prática de desportos coletivos inadmissíveis

O CDS considera inadmissíveis as orientações da Direção-Geral da Saúde para a prática de desportos coletivos.

Em comunicado, o partido considera que a retoma apenas dos escalões séniores em modalidades como o futebol, o ~basquetebol ou o rugby vai afetar a saúde física e mental dos mais jovens.

O CDS deixou também críticas à decisão de regressar às escolas sem aulas de educação física e apela ao Governo que inste a DGS a rever algumas das orientações.

A última atualização das normas permite a retoma de modalidades como o futebol não profissional, o andebol e o hóquei em patins. Terão de ser as federações e os clubes a avaliar o risco de contágio pela covid-19.

DGS emitiu novas orientações para a prática de desporto

A Direção-Geral da Saúde fez um plano para a retoma da atividade desportiva.

Na prática a DGS dá luz verde para o regresso do desporto federado com uma lista de recomendações gerais que passam pelo distanciamento social e quando possível à desinfeção de espaços e infraestruturas.

Em relação a normas para o desporto adaptado, “documento é completamente omisso”

O Comité Paralímpico diz que a Direção-Geral da Saúde se esqueceu do desporto para as pessoas com deficiência.

Em entrevista à SIC Notícias, o presidente do comité afirma que o documento das novas normas para o regresso das atividades desportivas é “completamente omisso” relativamente ao desporto adaptado.

José Manuel Lourenço diz mesmo que não houve o cuidado de “pelo menos perceber o que significam estas modalidades”, mas acrescenta que o comité não pretende fazer disto “um drama”, tendo apenas como objetivo alertar para a situação.