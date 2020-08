Covid-19: Sintra vai discutir sobrecarga de urgências com Ministério da Saúde

O presidente da Câmara de Sintra revelou hoje que vai reunir-se com a ministra da Saúde, na terça-feira, para discutir a capacidade de resposta das urgências e de internamento do hospital Amadora-Sintra, caso haja sobrecarga devido à covid-19.

"Vamos ter uma reunião com a senhora ministra da Saúde [Marta Temido] no dia 01 de setembro", afirmou Basílio Horta (PS) à agência Lusa.

De acordo com o autarca do município de Sintra, no distrito de Lisboa, será dada "uma atenção muito grande" às urgências e aos novos internamentos, alertando para "um conjunto de camas reservadas para Sintra".

"Temos de prevenir o que pode vir aí. Temos de ter urgências capazes de responder, nas quais os munícipes sabem, se amanhã houver um 'overbooking' [excesso, em tradução livre] de internamento no Amadora-Sintra, para onde é que vão", disse.

Segundo Basílio Horta, será pedido a Marta Temido que, em conjunto com a Câmara Municipal, tome as medidas necessárias que a pandemia "pode vir a exigir".

Nas declarações à Lusa, o autarca voltou a mostrar preocupação em relação ao número de desempregados no concelho, que aumentou devido à pandemia.

"Em Sintra, o aumento do desemprego, relativamente a igual período do ano passado, é de 75%, que é uma coisa que nos deve deixar, em termos nacionais, bastante preocupados. Ou seja, nós no ano passado tínhamos cerca de oito mil desempregados e neste momento temos 14.600", referiu à Lusa.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 832 mil mortos e infetou mais de 24,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.815 pessoas das 57.074 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.