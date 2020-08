Países europeus como França, Alemanha e Espanha têm registado um aumento exponencial de casos de Covid-19 nos últimos dias, o que está a obrigar as autoridades a reforçar as medidas para prevenir a propagação do vírus.

Em Paris, por exemplo, o Governo já decretou o uso obrigatório de máscara em toda a cidade. No caso de Madrid os ajuntamentos terão de ser com menos de 10 pessoas

