Nos últimos dois meses foram aplicadas 481 multas por falta de uso de máscara

Nos últimos dois meses 481 pessoas foram multadas por não usarem máscara em locais obrigatórios.

A GNR e a PSP reforçaram as ações de patrulhamento em espaços públicos fechados ou nos transportes, desde que entrou em vigor o novo regime de sanções.

De acordo com os dados do Ministério da Administração Interna, avançados pelo jornal Público, 297 dizem respeito ao incumprimento em estabelecimentos, salas de espetáculo ou edifícios públicos. As restantes, 184 dizem respeito a situações de incumprimento nos transportes.

Os números são de Portugal continental. Na Madeira, onde as máscaras já são obrigatórias em todo o espaço publico, não foi aplicada qualquer multa.