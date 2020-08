Segurança Social vai criar 18 brigadas de emergência para combater surtos em lares 

A Segurança Social vai criar 18 brigadas de emergência para combater os eventuais surtos de covid-19 que venham a surgir nos lares.

A notícia foi avançada pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ao jornal Eco.

Ana Mendes Godinho revelou que a Segurança Social está disponível para financiar diretamente as equipas de emergência, em vez de esperar pelas respostas previstas nos protocolos de reação que estão em vigor.

As equipas de médicos, enfermeiros, ajudantes de ação direta e auxiliares vão ser recrutadas e geridas pela Cruz Vermelha, em articulação com a Segurança Social. Vão ser distribuidas consoante a necessidade das instituições.

Portugal tem 523 idosos e 224 funcionários de lares infetados

Portugal tem 60 lares com utentes com Covid-19, num total de 523 idosos e 224 funcionários infetados com o novo coronavírus, revelou esta sexta-feira a secretária de Estado Adjunta e da Saúde.

"Temos a indicação que há 60 estruturas residenciais para idosos com utentes positivos, o que representa 2,4% do total. Há 523 utentes e 224 funcionários infetados", afirmou Jamila Madeira na habitual conferência de imprensa para atualização dos números da pandemia.

Portugal registou mais seis mortes associadas à Covid-19 e 401 novos casos confirmados de infeção nas últimas 24 horas, o que representa um aumento 0,7%, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde divulgado esta sexta-feira.

Situação nos lares “vem de trás, nalguns casos há décadas”

Um estudo desenvolvido pela Associação Nacional de Gerontologia Social (ANGES) ao longo dos últimos meses conclui que muitos trabalhadores do setor social se encontram em “burnout”.

Ricardo Pocinha, presidente da associação, explica que esta é uma situação que “vem de trás”, nalguns casos “há décadas” e que foi agudizada pela pandemia, que veio fragilizar ainda mais os recursos humanos nestas instituições.

O presidente do ANGES considera ainda que o Governo e o Presidente da República têm sido advertidos para a possibilidade da continuidade dos surtos de Covid-19 nos lares, mas também para um “quadro mais penoso” no inverno.

Para já, Ricardo Pocinha aponta três questões que devem ser resolvidas com urgência: encontrar forma de criar uma carreira progressiva, para que os profissionais sejam reconhecidos; regulamentar as direções destas instituições; e reforçar as equipas dos turnos noturnos nos lares.