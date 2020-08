Covid-19. EUA registam 1.177 mortos e 51.619 casos nas últimas 24 horas

Os Estados Unidos registaram 1.177 mortos e 51.619 infetados nas últimas 24 horas, de acordo com um contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Com este balanço diário, os EUA elevaram o número de óbitos para 181.704 e o de casos confirmados para 5.912.016.

Apesar de Nova Iorque não ser mais o estado com maior número de infeções, continua a ser aquele com mais mortes (32.934), superando França ou Espanha.

O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington estimou que, por altura das eleições presidenciais agendadas para 3 de novembro, os Estados Unidos terão ultrapassado as 255 mil mortes, com o número a subir para 310 mil a 01 de dezembro.

A Casa Branca anunciou na quinta-feira a aquisição de 150 milhões de unidades de testes rápidos de deteção do novo coronavírus ao grupo farmacêutico Abbott, com o propósito de apoiar a recuperação económica do país.

"O Presidente @realDonaldTrump anunciou a compra e produção de 150 milhões de testes rápidos", escreveu a porta-voz do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Kayleigh McEnany, na rede social Twitter.

McEnany acrescentou que este "é um grande desenvolvimento que vai ajudar" o país "a permanecer aberto", fazer com que a população volte a trabalhar e permitir que as crianças regressem às aulas presenciais.

Entretanto, a diretora de comunicação da Casa Branca, Alyssa Farah, adiantou que o Governo vai fazer uma parceria com a farmacêutica Abbott.

Um funcionário da Casa Branca disse à agência France-Presse (AFP), sob a condição de anonimato, que a aquisição destes testes rápidos corresponde a um investimento de 750 milhões de dólares (mais de 634 milhões de euros).