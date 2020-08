Há pelos menos 38 casos de Covid-19 confirmados na sequência do surto no Louletano Desportos Clube

A autoridade de saúde identificou mais três pessoas infetadas com Covid-19, na sequência do surto no Louletano Desportos Clube.

Há agora 38 casos confirmados, a maioria atletas e equipa técnica do clube algarvio.

O estádio municipal de Loulé vai continuar de portas fechadas, tal como a sede do Louletano. O clube desportivo suspendeu todo o futebol e a sua centena de atletas.

A equipa treinava desde 7 de agosto e o primeiro caso foi conhecido na quarta-feira.

Era suposto iniciarem o campeonato nacional no final de setembro, mas já foi requerido o adiamento dos primeiros jogos.

A equipa de futebol do Louletano desportos Clube joga no Campeonato de Portugal de Séniores. Mas a câmara de Loulé diz que apesar dos casos registados, as restantes equipas do clube vão continuar os treinos, seguindo sempre as orientações superiores da DGS.