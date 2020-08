Médico explica o porquê da elevada propagação da Covid-19 na Índia

Em todo o mundo, o número de infeções pelo novo coronavírus ultrapassou a barreira dos 25 milhões.

A Índia é o país que regista um maior aumento diário de novos casos e um médico local explica que os números elevados estão relacionados com a propagação do vírus nas zonas rurais do país.

Na China, a semana vai ser marcada pelo regresso, com novas regras, às aulas e pela campanha de testes em massa, decidida pelo Governo de Hong Kong.

No continente americano, onde se registaram mais de metade das infeções mundiais, o Brasil ultrapassou este fim de semana a barreira dos 120 mil mortos.

Nos Estados Unidos, há menos casos e menos vítimas, mas o número de infetados está já quase nos seis milhões. Mais de 700 mil doentes apenas na Califórnia.