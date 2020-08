Número de casos de Covid-19 em todo o mundo ultrapassou os 25 milhões

Mais de 25 milhões de casos de infeção com o novo coronavírus foram registados em todo o mundo, mais da metade no continente americano, de acordo com uma contagem feita este domingo pela agência de notícias France-Presse (AFP).

No total, pelo menos 25.029.250 casos foram diagnosticados. Quase quatro em cada dez casos foram detetados nos Estados Unidos e no Brasil, de longe os dois países mais afetados, com 5.960.652 infetados (182.760 óbitos) e 3.846.153 contágios (120.262 mortes), respetivamente.

Em todo o mundo há a registar 842.915 mortos causados pela covid-19, segundo a contagem da AFP a partir de fontes oficiais.

Números por zona do globo

A Ásia é novamente a região do mundo que registou o maior número de casos nos últimos sete dias (570.819), sendo que mais de oito em cada dez foram diagnosticados na Índia .

Seguem-se a América Latina e Caraíbas (552.238), Canadá e Estados Unidos (296.503), Europa (221.670), Médio Oriente (80.966), África (59.688) e Oceania (1.670)

No total, atrás da América Latina e Caraíbas (7.222.153 casos e 273.887 mortes), o Canadá e os Estados Unidos registaram 6.088.321 contágios e 191.910 óbitos, à frente da Ásia (5.060.936 infetados, 96.124 mortos), Europa (3.911.286 casos, 214.995 mortes) e Médio Oriente (1.479.598 infetados, 35.959 óbitos).

África (1.238.149 casos, 29.399 mortos), o continente menos afetado depois da Oceania (28.807.641), registou mais da metade dos contágios na África do Sul (quase 640 mil).

Países mais afetados

A Índia anunciou 78.761 casos de coronavírus em 24 horas, um novo recorde mundial. O anterior recorde diário tinha sido estabelecido a 17 de julho pelos Estados Unidos, que registaram 77.638 infeções, de acordo com dados compilados pela AFP.

Os Estados Unidos registaram 1.014 mortos e 46.886 infetados nas últimas 24 horas, de acordo com um contagem independente da Universidade Johns Hopkins. Com este balanço diário, os EUA elevaram o número de óbitos para 182.718 e o de casos confirmados para 5.958.902.

O Brasil ultrapassou a barreira dos 120 mil mortos (120.262) devido à covid-19, após ter registado 758 óbitos nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde.Em relação ao número de infetados, o país sul-americano somou no sábado 41.350 novos casos, totalizando 3.846.153 pessoas diagnosticadas desde o início da pandemia, registada oficialmente no Brasil em 26 de fevereiro.

O México registou 673 mortos e 5.974 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o número de óbitos por covid-19 para 63.819 e o de casos para 591.712. Com 1,3 milhão de testes, o México é o país da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) que menos realiza testes PCR na população.Este facto tem levantado suspeitas sobre a real situação no país, que é oficialmente o terceiro do mundo com mais mortes por covid-19, superado apenas pelos Estados Unidos e pelo Brasil.

O número de novos casos explodiu nos últimos sete dias na Argentina (+35%), país que ultrapassou o total de 400 mil casos no sábado, aumentou na Índia (+9%), mais caiu nos Estados Unidos (-5%), Brasil (-1%) e Colômbia (-13%).

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido, seguindo-se Itália, França e Espanha.

Na China, país onde foi detetado o novo coronavírus no final de dezembro, registou nove casos importados nas últimas 24 horas, mas está há 14 dias consecutivos sem detetar qualquer contágio local com o novo coronavírus, informou hoje a Comissão Nacional de Saúde.