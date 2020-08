Portugal com uma morte e 320 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal regista mais uma morte por Covid-19 e 320 novos casos confirmados de infeção nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este sábado.

Desde o início da pandemia, registaram-se em Portugal 57 768 casos de infeção pelo novo coronavírus e 1 819 mortes.

Manu Fernandez

A região Norte foi a que registou mais novos casos nas últimas 24 horas, com 162 infeções confirmadas, contabilizando 20 776 casos. A única morte registada este domingo foi também na região Norte.

Na região de Lisboa foram identificados 121 novos casos. Somando desde o início da pandemia 29 784 casos e 663 mortes.

A região Centro registou mais 20 casos confirmados totalizando agora 4 800 desde o inicio da pandemia.

No Algarve foram registados mais 6 casos nas últimas 24 horas, totalizando agora 1 105 e o Alentejo mais 11 casos totalizando 937 desde o início da pandemia.

Na Madeira e nos Açores não houve alteração de sábado para domingo. O arquipélago açoriano totaliza 209 casos desde o início da pandemia e 15 mortes, e a Madeira 157 casos e nenhum óbito por Covid-19.

De acordo com o boletim, houve mais 119 doentes recuperados, totalizando 41 885 casos de recuperação.

A DGS indica também que há mais 17 doentes internados nos hospitais, totalizando 341, e mais 1 nos cuidados intensivos em relação a sábado totalizando agora 41.

Número de casos de Covid-19 em todo o mundo ultrapassou os 25 milhões

Mais de 25 milhões de casos de infeção com o novo coronavírus foram registados em todo o mundo, mais da metade no continente americano, de acordo com uma contagem feita este domingo pela agência de notícias France-Presse (AFP).

No total, pelo menos 25.029.250 casos foram diagnosticados. Quase quatro em cada dez casos foram detetados nos Estados Unidos e no Brasil, de longe os dois países mais afetados, com 5.960.652 infetados (182.760 óbitos) e 3.846.153 contágios (120.262 mortes), respetivamente.

Em todo o mundo há a registar 842.915 mortos causados pela covid-19, segundo a contagem da AFP a partir de fontes oficiais.

Aplicação StayAway Covid descarregada mais de 10 mil vezes em 24 horas

A aplicação para telemóvel StayAway Covid, que avisa os utilizadores que mantiveram contacto com alguém infetado, já está disponível para descarregar.

A apresentação oficial é feita na terça-feira.

Em pouco mais de 24 horas, já foi descarregada mais de 10 mil vezes. Para já, apenas está disponível nos telemóveis com sistema Android, mas deve ficar visivel para os utilizadores da Apple até terça-feira.

A StayAway Covid foi desenhada pelo INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, e pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, com outros parceiros, e teve de ser alterada várias vezes para estar de acordo com as regras internacionais.