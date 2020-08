Índia é o terceiro país com mais mortes por Covid-19

Com um balanço diário superior a 78 mil novos infetados, a Índia tem a maior taxa mundial de crescimento da Covid-19.

Desde o início da pandemia, já foram confirmados mais de 3,6 milhões de casos no país e morreram mais de 65 mil pessoas.

Pandemia causa queda histórica de 23,9% no PIB da Índia

O Produto Interno Bruto da Índia caiu 23,9% entre abril e junho, uma contração histórica, num trimestre marcado por dois meses de confinamento para combater a pandemia de covid-19, segundo dados oficiais divulgados hoje.

O PIB da terceira maior economia da Ásia caiu 23,9% em relação ao ano passado, no primeiro trimestre do ano fiscal -- que vai de 01 de abril de 2020 até 31 de março de 2021. No trimestre anterior, o crescimento era de apenas 3,1% em um ano, o mais baixo em 20 anos.

A queda é ainda maior do que a previsão de 19,2% de um painel de 15 economistas consultados pela agência Bloomberg. Nunca a economia indiana registou tal declínio desde a publicação de números de crescimento trimestrais, em 1996, de acordo com a imprensa local.