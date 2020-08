Mais de 26% dos jovens estão desempregados

A taxa de desemprego continua a subir e em julho ficou nos 8,1%

A pandemia fez disparar sobretudo o desemprego jovem, que chega agora aos 26%.

Taxa de desemprego sobe em junho para os 7,3%

A taxa de desemprego aumentou em junho para 7,3%, mais 1,4 pontos do que em maio e mais 0,7 pontos que no mesmo mês de 2019, segundo dados hoje anunciados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE refere também que segundo resultados finais de junho, a população empregada subiu 0,3% relativamente ao mês anterior e caiu 3,4% em relação ao mesmo mês de 2019

Marcelo lembra que o pior ainda não chegou

O Presidente da República diz que o pior ainda não chegou e que a crise económica provocada pela pandemia vai fazer com que muitas famílias “batam no fundo”. Marcelo Rebelo de Sousa mostra-se preocupado sobretudo com aqueles que terão dificuldades de reajustamento ao mercado de trabalho, com os empregos precários e os jovens que vêm projetos adiados.