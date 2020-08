Surto de Covid-19 em Arouca. Sobe para 131 o número de infetados

Subiu esta segunda-feira para 131 o número de casos de coronavírus ativos em Arouca, distrito de Aveiro. A informação foi avançada pela Presidente da Câmara Municipal, que afirma que a maior preocupação continua a ser o lar de Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga.

Margarida Belém informou ainda que há quatro doentes internados, três dos quais utentes do lar, sendo que estão todos estáveis.

De momento existem três cadeias de transmissão ativas no concelho. Para além do lar e dos bombeiros, há ainda outra relacionada com situações de convívio familiar.

O surto no lar

Já foram criadas duas alas nas instalações para que os utentes que testaram positivo não tenham contacto com aqueles que não estão infetados. Também as visitas foram canceladas.

O presidente da instituição admite que o vírus possa ter sido disseminado através de contactos do exterior, apesar de todos os cuidados que faziam parte da rotina diária do lar, onde residem e trabalham 107 pessoas, no total.

Câmara pede cumprimento das recomendações

A Câmara Municipal insiste na necessidade de os habitantes atuarem como "agentes de saúde pública, seguindo todas as recomendações das autoridades competentes, restringindo ao máximo o número de contactos sociais, utilizando sempre máscara e higienizando frequentemente as mãos".