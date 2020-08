Surtos de Covid-19 em Portugal. Os casos do Louletano e de Vila Verde

A equipa de futebol do Louletano, no Algarve, está em isolamento por terem sido detetados mais de 40 casos positivos no clube. No distrito de Braga, em Vila Verde, há 62 infetados.

Vila Verde não registada casos há dois meses

Em poucos dias, os casos de Covid-19 em Vila Verde dispararam para mais de 60, depois de quase dois meses sem registar infetados. Dos doentes, três são crianças e, até ao momento, não há casos registados em lares de idosos.

O número poderá aumentar nos próximos tempos, até porque estão a ser testados mais de 50 habitantes de Vila Verde por dia.

A autarquia diz que para já não é preciso tomar medidas mais apertadas no comércio ou serviços, mas pede à população para estar mais atenta a sintomas.

O surto no Louletano Desportos Clube

No sul do país foi detetado um surto com mais de 40 infetados no Louletano Desportos Clube. Todos os jogadores e equipa técnica estão isolados em casa.

As autoridades acreditam que o surto estará contido, mas enquanto a quarentena não terminar, o estádio municipal de Loulé e a sede do clube mantêm-se encerrados.