Arouca está a instalar um centro de testes à covid-19 que entra em funcionamento já na manhã desta quarta-feira. O concelho tem hoje mais 14 casos positivos do que ontem, 145 casos ativos no total.

Foram identificadas duas novas cadeias de transmissão, ambas na comunidade, relacionadas com convívios familiares. Juntam-se às outras três cadeias de transmissão do início do surto - a dos bombeiros, a do lar de Alvarenga e a de uma família.