Covid-19: Equipas acompanharam mais de 10 mil pessoas no cumprimento das medidas de prevenção

Nos últimos dois meses, 10.650 pessoas em Lisboa e Vale do Tejo foram acompanhadas por equipas que verificam o cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19 e ajudam quem precisa de alojamento e alimentação.

Estas equipas multidisciplinares incluem profissionais de saúde, da segurança social, membros da Proteção Civil e das forças de segurança.

O acompanhamento foi feito nos concelhos da Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas, Sintra, Almada, Seixal, Barreiro, Moita e Setúbal.

As equipas multidisplinares foram criadas no âmbito do combate à Covid-19 na Área Metropolitana de Lisboa e fazem também ações de prevenção e sensibilização nas ruas e em visitas a famílias e estabelecimentos comerciais.