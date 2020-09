Direção pede encerramento imediato do lar de Santarém

O Centro de Repouso e Lazer Fonte Serrã, na Póvoa de Santarém, tem 52 pessoas infetadas com Covid-19, entre utentes e funcionários, de acordo a Proteção Civil do concelho.

Os resultados aos novos testes realizados ontem chegaram esta terça-feira e confirmaram mais 16 infetados: 12 idosos residentes e quatro funcionários.

A situação é crítica neste lar de Santarém. Ao que a SIC apurou, a direção do lar já pediu ao delegado de Saúde e à Segurança Social que proceda ao encerramento imediato do lar por não estarem reunidas as condições mínimas de segurança para os utentes.

No sábado, nove residentes com sintomas ligeiros tinham dado entrada no Hospital de Abrantes, devido à falta de camas no lar.

Com o número de infetados a crescer, a situação é agora mais preocupante. Também a diretora técnica soube este domingo que estava infetada.

Os utentes que apresentavam sintomas de Covid-19 foram transferidos para o Hospital de Santarém no dia 25 de agosto.

A unidade de saúde lida, neste momento, com a ausência de 19 médicos: quatro estão infetados e 15 em isolamento.

Portugal com 2 mortes e 231 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde anunciou esta terça-feira a existência de 1.824 mortes e 58.243 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.822 para 1.824, mais 2 do que na segunda-feira. Já o número de infetados aumentou de 58.012 para 58.243, mais 231.

O número de pessoas internadas é de 350, mais 1 do que ontem, e nos cuidados intensivos estão mais 3 doentes, num total de 44.

O número de doentes dados como recuperados de covid-19 voltou a aumentar nas últimas 24 horas para 42.104, mais 143 do que na segunda-feira.