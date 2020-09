Hotéis algarvios com ocupação de 60 a 65% em agosto

A ocupação média na hotelaria algarvia em agosto não passou dos 65% e, como previsto, foi o mercado nacional a assegurar a receita.

A inclusão de Portugal na lista britânica de países seguros fez disparar as reservas no final do mês, mas há o receio de que setembro possa registar quebras, se o país voltar a ser excluído do corredor aéreo com o Reino Unido.

O jornal The Times informou no domingo que o governo britânico deverá voltar a tornar obrigatória a quarentena para quem chegue de Portugal a partir do final desta semana. Em causa está o aumento de infetados com coronavírus.

O número de casos em Portugal por 100 mil habitantes subiu de 16,4 para 19,4, sendo que o Reino Unido informou que voltaria a impor a quarentena obrigatória quando o rácio ultrapassasse os 20 casos por 100 mil habitantes.