Portugal com 2 mortes e 231 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira a existência de 1.824 mortes e 58.243 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.822 para 1.824, mais 2 do que na segunda-feira. Já o número de infetados aumentou de 58.012 para 58.243, mais 231.

O número de pessoas internadas é de 350, mais 1 do que ontem, e nos cuidados intensivos estão mais 3 doentes, num total de 44.

O número de doentes dados como recuperados de covid-19 voltou a aumentar nas últimas 24 horas para 42.104, mais 143 do que na segunda-feira.

Surto de Covid-19 em lar de luxo no Porto: 16 dos 29 infetados morreram

O surto de Covid-19 num lar de luxo no Porto provocou a morte de 16 dos 29 utentes infetados. Em causa está a residência sénior Montepio, onde foi detetado o surto no início de agosto. Ao todo, 48 pessoas foram infetadas: 29 utentes e 19 profissionais.

A notícia é avançada pelo jornal Público, que adianta que os 16 óbitos eram todos utentes do lar de luxo e que muitos já apresentavam uma situação de saúde muito frágil. Três pessoas continuam internadas.

De acordo com a Lusa, quando o surto foi detetado, a Administração Regional de Saúde do Norte anunciou que tinham sido testados todos os utentes e profissionais do lar, num total de "225 pessoas (109 utentes e 116 profissionais)".

Equipas acompanharam mais de 10 mil pessoas no cumprimento das medidas de prevenção

Nos últimos dois meses, 10.650 pessoas em Lisboa e Vale do Tejo foram acompanhadas por equipas que verificam o cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19 e ajudam quem precisa de alojamento e alimentação.

Estas equipas multidisciplinares incluem profissionais de saúde, da segurança social, membros da Proteção Civil e das forças de segurança.

Armando Franca

O acompanhamento foi feito nos concelhos da Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas, Sintra, Almada, Seixal, Barreiro, Moita e Setúbal.

As equipas multidisplinares foram criadas no âmbito do combate à Covid-19 na Área Metropolitana de Lisboa e fazem também ações de prevenção e sensibilização nas ruas e em visitas a famílias e estabelecimentos comerciais.

LINKS ÚTEIS