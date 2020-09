Apesar das perdas superiores a 80% no mês de junho, o setor do turismos na região do Alentejo começa denotar melhorias.

São os turistas portugueses, que este ano passaram as férias em terreno nacional, que impulsionaram esta recuperação.

Apesar dos bons resultados durante os mês de agosto, as atenções dos empresários setor já estão viradas para o outono e inverno.