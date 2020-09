Covid-19 em Arouca. Centro de testes já está a funcionar

O centro de testes à Covid-19 em Arouca começou a funcionar na manhã desta quarta-feira, nas traseiras da Câmara Municipal. Estará aberto de segunda a sábado, em modo “drive-through”, mas é obrigatória a marcação prévia.

A recolha está a cargo de um centro privado e os resultados dos exames são conhecidos entre 24 a 48 horas.

Esta quarta-feira Arouca regista quatro novos casos positivos. Há no total 149 casos ativos, 212 desde o início da pandemia.

A vila regista cinco cadeias de transmissão, três delas com origem em convívios familiares, uma nos bombeiros, onde há nove infetados, e outra no lar Casa do Povo Santa Cruz De Alvarenga, onde desde o fim de semana se mantêm 67 casos positivos.