Mais de 120 mil portugueses já instalaram a aplicação Stayaway Covid

Os dados desta terça-feira apontavam para 121 mil “downloads” da nova aplicação Stayway Covid, que permite rastrear de forma rápida e anónima as redes de contágio por Covid-19.

A StayAway Covid foi desenhada pelo INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, e pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, com outros parceiros.

A aplicação funciona apenas com códigos e permite que uma pessoa infetada com avise de forma anónima aqueles com quem esteve nos últimos 14 dias. No alerta que chega aos utilizadores é referida a data do contacto.

Portugal é o 9.º pais na Europa a ter uma aplicação de rastreio deste género.