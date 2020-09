O "novo normal" no regresso à escola

Milhões de alunos regressaram esta semana às aulas presenciais pela primeira vez desde o início da pandemia do coronavírus, e as novas medidas de prevenção são diferentes de país para país.

Em França, a máscara é obrigatória para professores, auxiliares e crianças com mais de 11 anos. Já na Bélgica, o equipamento de proteção tem de ser usado por maiores de 12.

A Rússia é o país da Europa com mais infetados, mas um dos que tem medidas menos apertadas. Só os professores de Moscovo são obrigados a usar máscara, mas podem tirá-la nas aulas.

Em Espanha, as aulas recomeçam esta semana em algumas comunidades autónomas. Todas as crianças com mais de 6 anos vão ter de usar máscara.

E em Portugal?

Em Portugal, o ano letivo arranca entre 14 e 17 de setembro e nessa altura os alunos já vão poder regressar à escola e ao ensino presencial, que será o regime presencial durante os três períodos letivos.

A Direção-Geral da Saúde vai lançar, no dia 7, um manual com indicações, caso haja infetados nas escolas.

Mas as orientações gerais já foram avançadas pelo Ministério da Educação no início de julho. Tanto no Ensino Básico, como no Secundário, a regra nas salas de aula será garantir o distanciamento físico, de pelo menos 1 metro.

Os horários devem ser organizados, para que as turmas funcionem em turnos de meio-dia, na mesma sala, com lugar fixo e horas de almoço desfasadas, de preferência em espaços amplos. A higienização dos espaços deve ser frequente e os circuitos de circulação claros.

Nos últimos dias, sindicatos de professores, pais e até o Presidente de República, criticaram a falta de informação sobre as regras para o regresso às aulas.