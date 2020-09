A Feira da Capital do Móvel arranca este sábado, na Alfândega do porto, e conta com 45 expositores.

Este ano a exposição tem uma importância acrescida para os empresários, uma vez que pretendem recuperar das perdas provocadas pelo impacto da pandemia da Covid-19.

Empresários admitem que que após o período de lay-off, implementado nas empresas, estão a conseguir recuperar devido ao aumento das encomendas.

A última edição da Capital do Móvel teve mais de 18 mil visitantes. A Associação empresarial de Paços de Ferreira espera cerca de 15 mil este ano.