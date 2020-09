Covid-19: Número de casos está a aumentar em todo o mundo

Com o número de casos de infeção por Covid-19 a ultrapassar os 26 milhões e as vítimas mortais perto das 900 mil pessoas em todo o mundo, os países preparam-se para implementar diferentes medidas para contar a propagação do vírus e estimular a economia.

O Governo Francês anunciou um plano de mais de 100 mil milhões de euros de apoio ás empresas, criação de milhares de empregos e incentivo ao investimento, numa altura em que o último balanço oficial contabiliza mais de 7 mil novos casos.

O Ministério da Saúde britânico revelou que vai investir em testes à Covid-19 mais rápidos, de modo a alargar o programa ao maior número possível de pessoas.

A Índia voltou a ultrapassar a barreira infeções diárias, tendo registado nas últimas 24 horas mais de 83 mil casos.

Veja também: