PSG com mais três casos positivos de Covid-19 no plantel

O clube francês Paris Saint-Germain (PSG), que na quarta-feira deu conta de ter três jogadores do plantel principal de futebol que testaram positivo à Covid-19, revelou esta quinta-feira que mais três atletas tiveram resultados positivos ao novo coronavírus.

Tal como na véspera, o campeão francês não divulgou o nome dos infetados, tendo na quarta-feira o jornal L'Equipe avançado que os jogadores em causa eram o brasileiro Neymar e os argentinos Ángel Di Maria e Leandro Paredes.

O mesmo jornal francês adianta agora que os novos casos são o guarda-redes Keylor Navas, o defesa Marquinhos e o avançado Mauro Icardi.

"Os últimos testes realizados ao plantel do PSG confirmaram o resultado de três novos casos positivos", assinalou no Twitter o clube gaulês, uma informação que traz incerteza à possibilidade de manter a partida frente ao Lens, referente à Ligue 1, agendada para 10 de setembro.

A Liga francesa 2020/21 já arrancou, embora o PSG ainda não tenha jogado, por ainda estar de férias, após a final da Liga dos Campeões, perdida para o Bayern de Munique (1-0), em Lisboa.

Os campeões preparam o início da defesa do título da Ligue 1, contra o recém-promovido Lens, que está marcada para três dias antes do confronto com o Marselha, de André Villas-Boas, outro clube com casos confirmados.

Além destes dois clubes, também Lyon, Nice, Mónaco, Saint-Étienne, Nimes e Rennes comunicaram positivos à covid-19 nos plantéis.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 863.679 mortos e infetou mais de 26 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.