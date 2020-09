Países europeus apostam na testagem em larga escala para controlar a pandemia

Muitos países apostam já na testagem em larga escala para controlar a pandemia e travar uma segunda vaga. Em França, a meta oficial é de um milhão de testes semanais. Em Madrid, milhares de professores fazem fila para realizar testes serológicos à Covid-19.

Na Grécia, as autoridades estão preocupadas com o primeiro infetado em Moria. No maior campo de migrantes, na ilha de Lesbos, com capacidade para três mil pessoas, estão atualmente alojados sem condições quase 13.000 refugiados à espera de asilo.