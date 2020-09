Reino Unido mantém Portugal na lista do corredor aéreo

Ao contrário do que tem sido avançado nos últimos dias, o Reino Unido manteve Portugal na lista do corredor aéreo britânico

Isto significa que turistas britânicos não são obrigados a ficar em quarentena durante 14 dias após a estadia em território português.

"Continuamos a manter a lista de corredores de viagens sob revisão constante e não hesitaremos em remover países se necessário. No entanto, não há adições ou remoções hoje.", revelou no Twitter Grant Shapps, secretário dos Transportes.

Esta semana, antevia-se a saída de Portugal do corredor aéreo britânico, visto que o número de casos em Portugal tinha ultrapassado os limites estabelecidos pelo Reino Unido. Alguns turistas britânicos no Algarve já tinham, inclusive, antecipado a saída das unidades hoteleiras, devido à incerteza do fecho do corredor aéreo.